“Trattativa con Danilo”: se lo fanno scappare e scatenano un pandemonio | Accordo e firma a gennaio

Trattativa avviata per portare Danilo in un altro club, la Juventus è pronta ai saluti: accordo e firma ad un passo

Un inizio di stagione a dir poco difficile quello che sta attraversando Danilo tra le fila della Juventus. In primis perché, oltre a perdere la fascia di capitano, ha perso anche il posto da titolare.

Una scelta che porta la firma di Thiago Motta che non lo considera una pedina fondamentale nel suo 11 iniziale. In questo periodo, però, il brasiliano sta giocando per “cause di forza maggiore” visto l’infortunio che ha visto come protagonista Bremer.

Nelle ultime settimane si stanno intensificando, sempre di più, le voci di un possibile addio dell’ex City e Real Madrid dalla Continassa. Una possibilità che potrebbe andare in porto a partire dal mese di gennaio, in occasione dell’apertura della sessione invernale del mercato.

Secondo quanto riportato da un noto quotidiano sportivo estero pare che tra il calciatore ed il suo possibile e futuro club la trattativa sia in fase ben avanzata. Accordo e firma ad un passo. Ovviamente l’ultima parola spetta sia alla Juventus che allo stesso Danilo.

Juventus, Danilo ai saluti: sta per tornare a casa

Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano “Globo” pare che Danilo sia sempre più vicino ad un ritorno a casa sua, in Sudamerica. Il club fortemente interessato ad acquistare le sue prestazioni, a titolo definitivo, è il Vasco da Gama. Lo storico club, infatti, vuole anticipare la concorrenza delle altre squadre pronte ad inserirsi ed a convincere il calciatore a firmare altrove.

Specie se si tratta di club europei o provenienti dall’Arabia Saudita. La cosa certa è che il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno e che, questo accordo, non verrà affatto rinnovato. Il suo obiettivo è quello di continuare ad essere protagonista e, soprattutto, giocare anche con una certa continuità.

Danilo, addio sempre più vicino alla Juventus: il ritorno a casa si sta per concretizzare

Il Vasco da Gama, inoltra, ha un urgente bisogno di un terzino destro per completare il reparto difensivo. Ed il nome che piace porta proprio al capitano della Selecao. Nel mese di gennaio il calciatore potrà firmare un “pre-contratto” con qualsiasi club visto che, appunto, andrà in scadenza il prossimo anno.

La sua avventura in Europa potrebbe terminare dopo ben 13 stagioni in cui ha vestito maglie importanti come quelle di: Porto, Real Madrid, Manchester City e appunto Juventus.