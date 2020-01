Il Trapani, attraverso i propri canali social, ha reso noto l’acquisto di Mamadou Coulibaly. Nato in Senegal nel 1999, inizia la sua carriera calcistica a Pescara, squadra con la quale esordirà anche in Serie A. Il giovane viene acquistato poi dall’Udinese che lo cede in prestito al Carpi. Nuova avventura quindi per il giocatore che ha iniziato la stagione con Virtus Entella, dove però non ha trovato molto spazio. Ecco qui di seguito il post della società granata.