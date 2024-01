Trapani, scommesse sportive clandestine: sequestrati 23 milioni di euro

Come si legge su “LaSicilia.it” maxi sequestro da 23 milioni di euro nel Trapanese.

Il gip di Marsala, su richiesta della locale Procura, guidata da Fernando Asaro, ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di oltre 23 milioni di euro nei confronti di nove persone, accusate di appartenere a due distinte associazioni per delinquere dedite alla raccolta clandestina di scommesse sportive nel territorio di Marsala, con raccolta di denaro anche all’estero.

L’ordinanza del gip dà atto della creazione di un sistema illecito per la raccolta di scommesse clandestine che ha determinato un volume d’affari pari a circa 23 milioni di euro, con giocate da parte di oltre mille scommettitori, alcuni dei quali addirittura residenti in Tunisia. Le indagini preliminari sono in corso e hanno preso spunto dalla segnalazione di un privato cittadino.