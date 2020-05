Intervenuto ai microfoni de “Il Mattino”, Raffaele Trapani, presidente della Paganese, ha espresso la sua opinione in merito all’esito dell’assemblea di Lega Pro svoltasi ieri e che ha sancito le proposte per la conclusione della stagione da presentare al prossimo Consiglio Federale. Ecco le sue parole: «La proposta della Lega Pro sarà valutata dal Consiglio Federale. Era importante portare all’attenzione della Federazione una linea comune, una proposta che poi dovrà essere approvata o modificata. Si arriverebbe a 69 squadre in C, seconde me sono troppe ma ancora non è stato deciso nulla e restiamo in attesa. La nostra preoccupazione principale riguarda la salute dei tesserati e dei dipendenti».