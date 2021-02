Uno dei nomi più accostati alla ripartenza del calcio a Trapani è quello di Renato Picciotto. L’imprenditore potrebbe ripartire con la maglia granata in serie D: «Ho un progetto limitato ma serio. Non vengo a Trapani per fare i soldi: se posso fare qualcosa di intelligente e serio sono disponibile a far ripartire il calcio a Trapani.

Non prometto la luna, la serie B o la serie A – prosegue Picciotto ai microfoni di “Trapanigranata.it” -. Se troviamo un allenatore bravo o scarso il risultato dipenderà anche da lui. Rispetto la tifoseria trapanese e la ringrazio dell’appoggio, anche se non abbiamo avuto rapporti di persona. Io non posso inventarmi nulla da Lecce o dall’estero: rispetto il territorio e la gente e per questo farò ciò che sarò in grado di compiere».