«Le proposte, tipo quelle di Mariani, possono essere accettate per chi voglia ripetere l’iter di De Simone. Queste strade portano al fallimento e sono state tutte respinte al mittente». Diversa quella ricevuta dal comitato “C’è chi il Trapani lo ama”. Questa sera dal notaio Camilleri depositeremo la nostra disponibilità a vendere, dando anche la possibilità di rimanere come sponsor nel Trapani Calcio». Queste le parole del rappresentante di Alivision, Fabio Petroni, riportate da “Trapanigranata.it” in merito al futuro della squadra siciliana.

Petroni ha poi continuato dicendo:«Noi auspichiamo che il Comitato faccia il suo lavoro e trovi nella comunità trapanese gli imprenditori che possano rilevare il club. Se ciò non dovesse avvenire, io ho il dovere di dire pubblicamente che abbiamo iscritto la squadra e fare un campionato dignitoso in serie C, ma organizzativamente non siamo in grado di continuare questa stagione».