Come si legge su “Illocalenews” dopo aver incassato la certezza di partecipare al prossimo campionato di serie D l’attenzione si sposta adesso alle faccende di campo.

E’ ormai imminente l’annuncio ufficiale dei nomi di ds e allenatori. Tanti nomi sono già stati fatti fin qui, nei giorni scorsi le candidature più forti sembravano essere quelle di Antonello Laneri come DS e di Vincenzo Feola come allenatore, e prima di lui di Giacomino Modica.

Ma se la candidatura di Laneri resta ancora a galla e sembrerebbe prossimo alla firma, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda l’allenatore, visto che nelle ultime ore il nome più “caldo” è diventato quello di Ivan Moschella, lo scorso anno in B, come secondo di Occhiuzzi.