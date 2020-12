Oggi giornata decisiva per il Trapani calcio, ormai estromesso circa due mesi fa dal campionato di Lega Pro. Infatti, secondo quanto riporta “Trapanigranata.it” oggi il Tribunale di Trapani stabilirà se i dati contabili portati in tribunale lo scorso 23 novembre erano attendibili o no. Se i dati verranno ritenuti non attendibili, si procederà al fallimento della società siciliana, senza il piano concordato.