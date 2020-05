«Quest’anno è stato meraviglioso, nessuno si aspettava potessimo fare questi risultati. Futuro? Sono in scadenza di contratto, non ho ancora parlato con la società, ovviamente questa situazione ha bloccato tutto ma ci sarà tempo per discurere». Queste le parole dell’ex rosa Giuseppe Scurto, allenatore della Primavera del Trapani, intervenuto ad “Europacalcio”.