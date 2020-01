Il Trapani è alla ricerca di nuovi rinforzi per provare a conquistare la salvezza in questa seconda parte di campionato. Stando a quanto riferito da Nicoò Schira, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, il club granata sarebbe molto vicino all’ingaggio dell’esterno offensivo Nicola Dalmonte. Il calciatore è attualmente in forza al Lugano, ma è il Genoa a detenere la proprietà del cartellino. Nelle prossime ore sono previste novità in tal senso.