Viste le numerose indiscrezioni uscite nella giornata di ieri in merito alla possibilità da parte del VAR di tollerare alcuni cm in caso di fuorigioco, la IFAB ha voluto fare chiarezza sulla questione attraverso il segretario generale Lukas Brud. Ecco le sue parole rilasciate dai microfoni di “Sportschau.de”: «Il fuorigioco è fuorigioco anche se è solo di un centimetro. Se le immagini con linee calibrate e la linea perpendicolare mostrano che c’è una posizione di fuorigioco, l’assistente video dovrebbe continuare a riferire. Non ci sarà nessun limite di tolleranza e nessun margine di errore applicato al fuorigioco. Ma l’assistente video deve capire rapidamente se è fuorigioco oppure no».