Il Bari è alla ricerca di un rinforzo d’esperienza in mediana. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club biancorosso sarebbe vicino all’acquisto di Francesco Corapi, centrocampista classe ’84, dal Trapani. Corapi ha collezionato fin qui solo 6 presenze a causa di un infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi nella prima parte di stagione. Ma il giocatore ora ha recuperato e potrebbe presto diventare utile alla causa dei biancorossi di Vivarini, secondi nel girone C di Serie C.