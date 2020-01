Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Bari ha reso noto di aver rescisso il contratto con Roberto Floriano. Ecco il comunicato: “SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava l’attaccante italo-tedesco Roberto Floriano al club biancorosso. A Floriano vanno i più sentiti ringraziamenti per quanto fatto con la casacca biancorossa insieme ai migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”.