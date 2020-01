Internvenuto ai microfoni di “Sportweek”, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, si è espresso così in merito all’approdo di Zlatan Ibrahimovic al Milan: «Se mi dispiace che non si arrivato? Sì, perché penso che qui si sarebbe divertito di più. La squadra avrebbe giocato al suo servizio. Ma non ho nulla da rimproverargli. Mi aveva detto che se avesse scelto Bologna lo avrebbe fatto per me. Ma poi contano anche le scelte familiari e altre componenti. Ibra mi ha chiamato prima di decidere, è stato di parola e resta un caro amico. Vorrà dire che mi toccherà batterlo sul campo».