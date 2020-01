Attraverso i propri canali ufficiali, il Perugia ha reso noto che Serse Cosmi è il nuovo allenatore della prima squadra del club umbro. Ecco il comunicato del club: “La Società A.C. Perugia Calcio è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra a Serse Cosmi fino al 30 giugno 2020. Mister Cosmi torna a casa dopo essere stato grande protagonista negli anni 2000 quando venne ingaggiato per la prima volta dalla squadra della sua città con cui ottenne: l’ottavo posto nella stagione 2001/02, la semifinale di Coppa Italia nel 2003 grazie all’eliminazione della Juventus nei quarti di finale e nello stesso anno la vittoria nella Coppa Intertoto che permise alla squadra di qualificarsi per la Coppa Uefa. La sua esperienza sulla panchina biancorossa si concluse nel 2004. Bentornato Mister! La conferenza stampa di presentazione è in programma domani, domenica 5 gennaio, alle ore 11”.