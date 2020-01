Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com”, il Trapani avrebbe messo gli occhi su Eric Lanini, attaccante attualmente in forza alla Juventus U23. I granata dovranno però battere la concorrenza del Venezia, altro club interessato. Il giocatore, con ogni probabilità verrà acquistato dal Parma per poi essere girato in prestito.