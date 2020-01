Continua la campagna di rafforzamento del Trapani in vista della seconda parte di Stagione. Stando a quanto riferito da “Sky Sport”, i granata avrebbero messo nel mirino Xian Emmers, centrocampista classe ’99 di proprietà dell’Inter, che nella prima parte di stagione ha giocato in prestito al Waasland-Beveren. I siciliano sembrano essere molto interessati al giocatore, ma per accaparrarselo dovranno battere la concorrenza del Livorno.