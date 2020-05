Secondo quanto riporta “Primapaginatrapani.it”, il Lazzaretto di Trapani ieri appariva pieno di auto come non mai. Centinaia di mezzi ed un migliaio di persone che evidentemente hanno scambiato questa delicatissima fase come un momento dove poter fare ciò che si vuole. Trapani non registra nuovi contagi da tanti giorni e mantenere questo piccolo-grande record nazionale deve rimanere l’imperativo categorico. Ne va della nostra salute e dell’economia cittadina che sta provando, non con pochi sacrifici, a rialzarsi. Se non volete farlo per il vostro bene, comportatevi degnamente almeno nel rispetto di chi non c’è più. A proposito dei fatti di ieri, si è reso indispensabile l’intervento delle forze dell’ordine (almeno 5 mezzi) per ripristinare condizioni di sicurezza al Lazzaretto.