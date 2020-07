Giuseppe Mazzurco, ciclista amatoriale di 54 anni, di Partinico, era in sella alla sua bici quando questa mattina, secondo quanto riporta “Repubblica.it”, insieme ad un gruppo di amici, si stava allenando sulla strada provinciale 2 tra Partinico e San Giuseppe Jato. L’uomo si è accasciato al suolo a causa di un malore. Inutili i soccorsi del personale del 118, per il ciclista non c’è stato nulla da fare.