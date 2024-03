Tragedia a Gaza: calciatore palestinese ucciso in un bombardamento israeliano

Il calcio palestinese è a lutto per Mohammed Barakat, ritenuto come uno dei migliori attaccanti del suo Paese. Lo storico giocatore dell’Ahly Gaza è stato ucciso a causa di un bombardamento israeliano che ha colpito la sua abitazione. In carriera aveva segnato 114 reti. Era lo storico capitano e leggenda del club giovanile di Khan Younis e ha vestito le maglie di molti club in Cisgiordania e in Giordania, fra i quali l’al-Wahadat.

