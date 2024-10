Totti, ancora uno scandalo. La nuova fiamma è la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli

Francesco Totti torna al centro del gossip con delle nuove immagini esclusive, che saranno pubblicate dal settimanale Gente a partire da domani. L’ex capitano della Roma, che negli ultimi anni ha visto la sua vita privata intensamente sotto i riflettori, è stato immortalato in compagnia della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Le foto li ritraggono mentre entrano insieme in un hotel di Roma, da cui sarebbero usciti dopo circa un’ora e mezza. Totti non era da solo: ad accompagnarlo c’era anche un amico, ma è il legame con Jacobelli ad attirare tutta l’attenzione.

Interrogata da Gente in merito alle immagini, la Jacobelli ha preferito non nascondere ciò che sembra evidente agli occhi di tutti. Con un tono che lascia poco spazio ai dubbi, ha affermato: «Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente». Parole che sembrano confermare ciò che i paparazzi hanno catturato con i loro obiettivi, insinuando l’esistenza di un legame tra lei e l’ex calciatore.

Alla domanda diretta sulla natura della relazione con Totti, Jacobelli ha deciso di essere trasparente. Con un netto «Sì», ha ammesso il coinvolgimento sentimentale con lui, svelando così un legame che potrebbe scuotere ulteriormente la vita privata dell’ex capitano giallorosso. Questa rivelazione arriva in un momento particolarmente delicato per Totti, che dopo la separazione con Ilary Blasi ha iniziato una nuova storia con Noemi Bocchi, oggi messa in discussione dalle nuove indiscrezioni.

Non è ancora chiaro come reagirà Totti a questa improvvisa esposizione mediatica e come questo possa influenzare la sua relazione con Noemi Bocchi, già sotto i riflettori da tempo. Tuttavia, le dichiarazioni di Jacobelli e le foto scattate non lasciano molto spazio all’immaginazione. Le prossime settimane potrebbero riservare ulteriori sviluppi in questa intricata vicenda, con il pubblico che attende di conoscere nuove verità sulla vita privata di uno degli idoli del calcio italiano.