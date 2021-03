Salvatore “Totò” Antibo, ex campione siciliano di atletica, sta meglio. A riportarlo è “Corrieredelmezzogiorno.it”

A confermare la buona notizia il nipote Andrea:





«Questa mattina ci informano che lo zio sta molto meglio – ha detto – risponde bene alle cure, sta iniziando a respirare autonomamente e a breve lo trasferiranno nel reparto di cardiologia. Se aveva avuto in passato trombosi? Smettiamo categoricamente la notizia – sottolinea il nipote – Totò ci tiene a ringraziarvi tutti per i messaggi ricevuti e per l’affetto che dimostrate nei suoi confronti».