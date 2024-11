Torrente: «Cremonese e Palermo sono un po’ in flessione, ma rimangono tra le candidate per la promozione»

L’ex tecnico del Bari, Vincenzo Torrente, ha condiviso la sua analisi sull’inizio di stagione della squadra biancorossa guidata da Moreno Longo e sul campionato di Serie B in generale. Intervistato da tuttobari.com, Torrente ha elogiato il progetto tecnico avviato dal club pugliese, sottolineando il valore della rosa e la qualità del lavoro dell’allenatore. Ma non solo, l’ex allenatore ha parlato anche di Serie B menzionanzo il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Già a inizio stagione si sapeva che Pisa, Sassuolo e Spezia avrebbero fatto un buon campionato. Ora Cremonese e Palermo sono un po’ in flessione, ma rimangono tra le candidate per la promozione. Per me c’è anche il Bari. Longo lo conosco. È preparato, sta facendo secondo me molto bene. Mi piace che la squadra abbia una propria identità e si percepisca la mano del mister, di cui il tifo si deve fidare. Più in generale, mi piace questo nuovo progetto tecnico, con il nuovo allenatore, un nuovo direttore sportivo ed una squadra piena di esperienza e con valori in tutti i reparti. L’inizio è stato un po’ così e così, ma sta arrivando una buona continuità di risultati. La squadra, la città e ovviamente i tifosi, non c’entrano niente con questa categoria, e chissà che il mister non possa essere l’uomo giusto per la risalita. Ce ne sono parecchi. Soprattutto in attacco, da Lasagna a Favilli, penso anche a Falletti. Anche negli altri reparti i giocatori sono di qualità. Se penso che Bellomo, che è un ragazzo che conosco molto bene e che tiene molto al Bari, non gioca con continuità significa che la tecnica non manchi. Allo stesso tempo, credo che quando verrà chiamato in causa, Nicola potrà fare bene».