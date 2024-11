Giaccherini: «Cremonese e Palermo hanno tutte le carte in regola per rientrare nei giro che conta»

L’ex calciatore del Cesena, Emanuele Giaccherini, ha analizzato la stagione dei bianconeri e il campionato di Serie B durante un’intervista a “Tuttocesena.it”. Con entusiasmo e una profonda conoscenza del club, Giaccherini ha lodato il lavoro di mister Mignani, definendo il Cesena una squadra capace di puntare in alto, fino a sognare la Serie A. Menzione anche per il campionato di B e per il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Dico che sta facendo un gran bel campionato. E dico che secondo me, la squadra di Mignani, può arrivare davvero molto lontano. Quello cadetto è un campionato lungo ed estenuante, un campionato sempre ricco di sorprese, un campionato dove basta un alito di vento per stravolgere tutto. Dunque sì: anche in Serie A. Classifica Serie B? Sarà difficile togliere la Serie A al Sassuolo, però per me Spezia e Pisa (che attualmente hanno 8 punti di vantaggio sul Cesena, quarto in classifica, ndr) a fine novembre non possono dormire sonni tranquilli. Per me tutti i giochi per la promozione diretta sono ancora aperti. E poi c’è sempre la ‘scappatoia’ dei play-off. Cremonese e Palermo hanno tutte le carte in regola per rientrare nei giro che conta…».

«Shpendi? “Qui siamo davanti ad un attaccante che arriverà lontano. Mi pare palese: Shpendi, indipendentemente da come finirà questa stagione, nel 2025-26 giocherà in Serie A. Il suo destino è già segnato. La sana cattiveria che Shpendi sa sfoderare dentro l’area di rigore avversaria mi aveva già impressionato la scorsa stagione in Serie C. E quest’anno, Cristian, si sta ripetendo pure al piano superiore. Non è certo il capocannoniere della B per caso. La federazione azzurra farebbe molto bene a portarsi a casa questo ragazzo. Altro giocatore interessante? Dico Berti. Piedi buoni, intelligenza tecnica, gran corsa: credo che anche lui farà tanta strada. E sai cosa ti dico? Che rivedere diversi frutti del settore giovanile bianconero in gran spolvero è un qualcosa che mi riempie il cuore di gioia. Il settore giovanile del Cesena, dopo momenti di grande buio, è tornato a sfornare dei talenti veri. Come ai bei tempi…».