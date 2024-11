Salernitana, ultimatum dei tifosi a Iervolino: “Invertire la rotta altrimenti venda la società”

La pazienza dei tifosi della Salernitana è ufficialmente finita. Attraverso una lunga nota pubblicata su salernitananews.it, il CCSC (Centro Coordinamento Salernitana Clubs) ha espresso il profondo malcontento verso la gestione della società granata, annunciando l’inizio di una contestazione permanente contro il management attuale.

Il comunicato, intriso di amarezza e frustrazione per una stagione finora disastrosa, evidenzia problemi evidenti: risultati deludenti, scelte di mercato discutibili, una società distante dalla piazza e il rischio concreto di retrocessione in Serie C. Un quadro che i tifosi giudicano inaccettabile per una piazza con una tifoseria che ha sempre dimostrato di appartenere a categorie superiori.

La contestazione, però, non significa abbandono. Il CCSC ribadisce il sostegno incondizionato alla squadra, ma chiede a gran voce interventi immediati e concreti, a partire dal mercato di gennaio, per invertire la rotta. Un ultimatum chiaro è lanciato alla proprietà di Danilo Iervolino: azioni decisive per salvare il campionato o, in alternativa, il passo indietro con la cessione del club.

“La situazione della squadra granata è sotto gli occhi di tutti: risultati scarsi e deludenti, molti atleti probabilmente non idonei a combattere nella “palude” della serie cadetta, una società praticamente fantasma e senza alcun rapporto reale con la piazza. Ecco perché diciamo che siamo giunti in riva al fosso e oltre non si può andare. Abbiamo atteso e riflettuto molto sul da farsi, in questo 2024 fatto unicamente di amarezze, mortificazioni e rabbia repressa in ognuno di noi. Ma è arrivato il momento delle decisioni importanti, sempre e soltanto per l’amore che NOI – e non anche la società – abbiamo per la maglia granata. Ecco perché il Centro Coordinamento Salernitana Clubs annuncia da oggi l’avvio di una contestazione permanente a questa società ed al suo management, che si concretizzerà sia allo stadio Arechi in occasione delle gare casalinghe della Salernitana che fuori casa. A Salerno ed in ogni angolo d’Italia – grazie alla collaborazione dei club affiliati sul territorio nazionale – la tifoseria organizzata farà sentire forte la propria insoddisfazione per la gestione a dir poco fallimentare della Salernitana. Con tutti i mezzi leciti e civili, adotteremo una serie di iniziative pubbliche volte a denunciare lo stato delle cose ed a chiedere che si faccia di tutto per salvare questo campionato. Già a partire dalla prossima gara interna contro la Carrarese, saremo al nostro posto in gradinata ma facendo sentire in maniera forte e durissima il nostro malcontento. Allo stesso tempo ribadiamo il sostegno incondizionato alla squadra: siamo noi che possiamo e dobbiamo aiutarla a rialzarsi. Salerno non merita uno scempio simile e il pericolo – oggi concreto – di ritornare in terza serie, in un limbo che non appartiene più ad una tifoseria che ha dimostrato ovunque di essere da serie A. E’ questo l’ultimo appello alla società di Danilo Iervolino. Fino ad oggi solo PAROLE E PROMESSE. Se vuole DAVVERO il bene della Salernitana adotti le contromisure necessarie con i FATTI (a partire dal mercato di gennaio) per invertire la rotta, altrimenti ne tragga le logiche conseguenze, venda la società e ci saluti. Per quanto ci riguarda – in conclusione – noi siamo i tifosi della Salernitana e non lasceremo mai sola la Bersagliera!”.