Entrano nel vivo le trattative in Serie A.

Torregrossa sta per approdare alla Sampdoria, che lavora per riscattare La Gumina dall’Empoli e mandarlo in prestito al Pescara. Il Bologna cerca di arrivare a Pellegri del Monaco.





La Fiorentina lavora per Pavoletti e coltiva il sogno Gomez. A centrocampo si moltiplicano le indiscrezioni sull’arrivo di Torreira dall’Atletico Madrid.