“TORNA LINA SOULOUKU”: contratto, firma e presentazione ufficiale | Ecco il suo nuovo ruolo

Annuncio da non credere sulla dirigente, che con grande sorpresa torna nel club con un nuovo ruolo lasciando tutti senza parole.

Il caos che si è vissuto a Roma in questa prima parte di stagione è costato carissimo a tutti. In primi ad andarci di mezzo sono stati gli allenatori. Daniele De Rossi è stato esonerato, contro ogni pronostico, dopo poche giornate di campionato, generando subito un enorme malcontento nella piazza.

Anche il suo sostituto Ivan Juric è saltato dopo poche settimane, colpevole di non essere riuscito a risollevare la squadra. Di conseguenza la società, per evitare guai peggiori, ha deciso di chiamare un uomo che conosce alla perfezione Roma e la Roma, e di conseguenza la scelta è ricaduta su Claudio Ranieri.

Ma gli allenatori non sono stati gli unici a perdere il posto durante questi sciagurati mesi. Anche in dirigenza qualcosa si è mosso. Sebbene tifosi e addetti ai lavori volevano la testa del direttore sportivo Ghisolfi, ad andare via è stata la CEO Lina Souloukou, anche lei contestatissima. Ed è proprio sul conto della stessa che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità, visto che si appresta a tornare nel club.

Un addio consumato tra mille polemiche

Come dicevamo la Souloukou ha lasciato l’incarico nella Capitale dimettendosi dal suo ruolo dirigenziale. La donna era sotto forte accusa da parte della tifoseria, che addirittura l’aveva minacciata a causa dello scarso andamento della squadra.

Conclusosi la sua esperienza in giallorosso però l’ex CEO è pronta a tornare. E non lo farà ovviamente nella Magica, bensì in un altro club dove ha già operato in passato. Si tratta dell’Olympiacos. Più nello specifico si appresta a diventare il nuovo amministratore delegato del gruppo di Evangelis Marinakis, al cui interno, oltre appunto al club greco, è presente anche il Rio Ave e il Nottingham Forest.

La comunicazione non lascia più dubbi

”Lina Souloukou è pronta a diventare il nuovo amministratore delegato del gruppo di Evangelos Marinakis che comprende Olympiacos, Nottingham Forest e Rio Ave. Sarebbe un ritorno per la dirigente”.

Con queste parole TMW ha riportato nelle scorse ore la notizia sul proprio portale. Si attende dunque solo l’ufficialità per l’inizio di questa nuova avventura per Souloukou, volenterosa di mettersi alle spalle quanto accaduto alla Roma.