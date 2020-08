Torna la paura a Palermo dopo il nubifragio avvenuto qualche settimana fa.

Il Comune, secondo quanto riporta “Gds.it”, ha fatto sapere che nonostante l’assenza di grave allerta da parte della Protezione civile, vista la previsione di pioggia, «la struttura comunale ha ieri attivato le medesime procedure previste per la allerta arancione. Amap e Rap hanno fatto i controlli preventivi nei punti “priorità 1” ed è in corso il monitoraggio dinamico di polizia municipale, Amap e Amg (queste ultime con due squadre d’emergenza)». La polizia municipale ha lanciato un appello su Twitter consigliando a e raccomandando “alla cittadinanza di evitare il passaggio nei sottoponti di Viale Regione Siciliana, in entrambe le direzioni, in caso di pioggia”.