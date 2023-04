Non un gradevole bentornato per Andrea Belotti a Torino, in occasione della sfida tra granata e Roma.

“Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare”: è il testo dello striscione esposto al secondo anello della curva Maratona. L’ex capitano è stato accolto da cori e insulti dei suoi ex tifosi, con Mourinho che ha deciso di escluderlo dai titolari della sfida all’Olimpico Grande Torino.