Altra sconfitta in campionato per il Torino, che oggi ha perso in casa del Lecce per 4-0. A questo punto è sempre più a rischio il futuro di Walter Mazzarri. Stando a quanto riportato da “Sky Sport” la dirigenza sta discutendo con l’allenatore. Non è escluso che si possa propendere per un cambio in panchina. Nel caso fosse confermato l’esonero, ci sono già due nomi per il probabile successore di Mazzarri: parliamo di Moreno Longo e Gianni De Biasi.