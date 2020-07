Una stagione da dimenticare per il Torino. Prima con Walter Mazzarri e poi con Moreno Longo, il club granata ha visto a poco a poco sfumare il sogno della qualificazione in Europa e ora si ritrova a lottare per mantenere la categoria. Per ora il primo pensiero della dirigenza è quello di conquistare la salvezza, ma sono in corso delle valutazioni per il futuro. Stando a quanto riferito da “Calcioweb.eu”, il rendimento con Longo in panchina non è stato positivo, quindi la conferma (ad oggi) sembra quasi impossibile. Il Torino ha necessità di certezza, con la possibilità di affidarsi ad un allenatore di categoria. Ovviamente sempre in caso di salvezza. I nomi che stanno circolando in queste ore sono principalmente due. Il primo è Ivan Juric, si tratta della rivelazione del campionato di Serie A con il Verona. Il secondo è Marco Giampaolo, reduce dall’esperienza altalenante al Milan. Per il Torino sarebbe una soluzione di primo livello, è un altro allenatore che fa giocare bene le squadre.