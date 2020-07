Negli scorsi mesi l’accordo Giuseppe Rossi aveva trovato un accordo con il Real Salt Lake ma, causa emergenza coronavirus e il conseguente blocco dei campionati, l’attaccante non è mai riuscito a scendere in campo in Mls. Così il calciatore potrebbe fare il suo ritorno in Italia. Stando a quanto riferito da “Itasportpress.it”, Giuseppe Rossi è finito nel mirino del Monza, club neopromosso in Serie B. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità in tal senso.