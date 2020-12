Il Torino sta attraversano un periodo buio, la squadra granata non riesce a vincere ed è infondo alla classifica. Tra i protagonisti di questa debacle, c’è anche Salvatore Sirigu, ex portiere del Palermo. L’estremo difensore non sta ripetendo le grandi prestazioni dello scorso anno, e contro la Roma potrebbe perdere il posto da titolare in favore di Vanja Milinkovic Savic (fratello del centrocampista della Lazio).

Secondo quanto riporta “Toro.it” sarà proprio il serbo a scendere in campo, Giampaolo apprezza la sua bravura a giocare con i piedi, permettendo alla squadra di impostare da dietro.