Nelle ultime ore si sta diffondendo sempre di più la notizia che vedrebbe l’attuale patron del Torino Urbano Cairo intenzionato a vendere la società granata. Il Torino non sta vivendo un buon momento a livello di risultati, tanto che è arrivato l’esonero di Mazzarri. L’investitore interessato sarebbe il patron di Luxottica, Del Vecchio. Cairo ha smentito quest’eventualità ma la trattativa sembra veramente entrata nel vivo. Per adesso si tratta solamente di voci, in attesa di aggiornamenti più approfonditi.