La questione Tony Di Piazza continua a tenere banco in casa Palermo. L’ex vicepresidente ha manifestato ormai da tempo la volontà di volere recedere dalle proprie quote societarie. Recesso che potrà avvenire qualora Hera Hora (controllante del Palermo FC) non venga però liquidata.

Durante “Action Sport” su “Radio Action”, si è parlato però di un recesso che l’italoamericano avrebbe potuto esercitare solo in presenza di una “giusta causa”.





Lo stesso Di Piazza ha però chiarito a mezzo social la questione ribadendo il suo diritto a recedere liberamente dal 40% delle quote: