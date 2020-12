Intervenuto ai microfoni di “Rai 2” Luca Toni ha così commentato l’espulsione dubbia di Lorenzo Inzigne nel corso della sfida tra Napoli e Inter: «Esagerato, non bisogna offendere gli arbitri, ma ha ragione Rino. Già c’era un rigore dubbio, almeno in quel momento, quindi forse il rosso secondo se lo poteva evitare. A volte gli arbitri sentono e fanno finta di niente, oggi non è andata così».