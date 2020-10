Felice Evacuo potrebbe trasferirsi ben presto in Calabria.

In attesa di svincolarsi dal Trapani per le note vicende societarie, l’esperto attaccante, come riporta “TMW”, sta valutando l’offerta ricevuta dal Catanzaro.

Evacuo, appena due stagioni fa, ha raggiunto quota 170 gol in terza serie diventando il cannoniere più prolifico in attività.