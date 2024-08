TMW: “Sassuolo, Pinamonti si trasferisce al Genoa”

In una mossa attesa nel calciomercato estivo, come riportato da “TMW” Andrea Pinamonti pronto a diventare un giocatore del Genoa. La trattativa tra il Genoa e il Sassuolo ha raggiunto la conclusione nella tarda serata di ieri, con un accordo che vede Pinamonti trasferirsi in prestito oneroso.

Dettagli dell’Operazione

Il Genoa ha accettato di pagare 2 milioni di euro per il prestito oneroso di Pinamonti, con un’opzione di riscatto fissata a 15 milioni di euro. La valutazione complessiva dell’affare potrebbe quindi raggiungere i 17 milioni di euro, rispondendo così alle richieste del Sassuolo che inizialmente aveva valutato l’attaccante di più.

La Risposta del Genoa alla Partenza di Retegui

Questo trasferimento arriva come diretta conseguenza della partenza di Mateo Retegui, che ha recentemente fatto le valigie per l’Atalanta, lasciando un vuoto in attacco. Retegui è stato venduto per 22 milioni di euro più ulteriori 3 milioni di euro in bonus, una cifra che ha evidentemente permesso al Genoa di reinvestire nel nuovo centravanti.

La Ricerca di un Attaccante

Prima di puntare definitivamente su Pinamonti, il Genoa aveva esplorato altre opzioni, inclusa quella di Fabio Silva del Wolverhampton, ma senza successo. La decisione di virare su Pinamonti è stata influenzata notevolmente da Alberto Gilardino, allenatore del Genoa e ammiratore del giocatore, che ha visto in lui il sostituto ideale.

Conclusione dell’Affare

Con il gradimento del giocatore e l’accordo sull’ingaggio ormai raggiunti, la trattativa si è accelerata fino alla conclusione nella tarda serata di ieri. Le visite mediche sono previste nelle prossime ore, seguite dall’annuncio ufficiale, marcando l’inizio della nuova avventura di Pinamonti con la maglia del Genoa. Il Genoa si è quindi assicurato un rinforzo significativo per il suo attacco, puntando su un giocatore che ha già dimostrato il suo valore in Serie A. Con questa mossa, il club rossoblù spera di rafforzare la propria formazione in vista delle sfide della prossima stagione.