20 milioni di euro per un panchinaro: Lotito fa un miracolo | Venduto in Premier League

Prodezza assoluta di Lotito, il panchinaro va in Premier League e frutta al club 20 milioni di plusvalenza.

La Lazio continua nella sua rivoluzione tecnica. Il tecnico Baroni, arrivato al posto di un Tudor ormai in rotta con società, spogliatoio e ambiente, in punta di piedi sta riuscendo a convincere il club e i tifosi, e anche il mercato – contestazioni della curva per Lotito a parte – sta convincendo gli osservatori anche più critici.

Proprio il presidente, passato attraverso l’ennesima bufera, non ha recentemente usato mezzi termini nel sottolineare come la Lazio sia – a differenza del percepito – una delle squadre più attive sul mercato. E potrebbe essere lo stesso Lotito nelle prossime ore a chiudere una importantissima operazione di mercato, ma stavolta in uscita.

Sui biancocelesti infatti sono piombate le squadre di Premier League, che hanno messo nel mirino uno degli uomini più interessanti della Lazio. I biancocelesti hanno già fissato il prezzo, 20 milioni, che rappresenterebbe una plusvalenza assoluta visto il costo del cartellino con cui il giocatore era approdato a Roma.

Lazio, addio (quasi) inevitabile

Come ormai noto, nessun club di Serie A top club del Nord inclusi, possono ormai permettersi di rifiutare le grandi offerte in arrivo dall’estero. Nessuno è fuori dal mercato, nessuno è incedibile davanti alla giusta offerta. Non si esime nemmeno la Lazio, che ha sempre fatto pagare carissimi i proprio giocatori.

Stavolta nel mirino della Premier League è finito Mandas, il talentuoso portiere greco che durante il forfait forzato di Provedel ha difeso egregiamente la porta laziale in Serie A, nella passata stagione. Su di lui c’è il Wolverhampton, che dopo aver ceduto l’ex Lazio Neto al Chelsea per 60 milioni vuole subito coprire il buco in porta. Ecco come potrebbe chiudersi la trattativa.

Lazio, addio Mandas: chi arriva al suo posto

Come detto gli inglesi sarebbero disposti a versare nelle casse della Lazio fino a 20 milioni di euro, considerando i 900 mila euro sborsati dalla Lazio all’Ofi Creta per portare Mandas a Roma negli scorsi mesi, sarebbe questa una plusvalenza troppo ghiotta da lasciarsi scappare.

Al posto del Greco dunque spazio a Provedel, così si risolverebbe anche un dualismo quasi imbarazzante, e come secondo portiere Baroni potrebbe anche affidarsi a Furlanetto, e ai due della primavera Magro e Renzetti. Difficile e quasi impossibile la pista che porterebbe a riutilizzare i 20 milioni per acquistare un vice-Provedel.