TMW: “Sassuolo, avanti con Consigli. Il portiere onorerà il contratto fino al 2025”

Consiglia e il Sassuolo avanti ancora insieme fino al 2025 come riporta “TMW”.

La decisione di Andrea Consigli di rimanere con il Sassuolo nonostante la retrocessione in Serie B è un segno chiaro del suo impegno e della sua lealtà verso il club. Avendo iniziato la sua avventura con il Sassuolo dieci anni fa, Consigli ha dimostrato di essere un pilastro fondamentale della squadra, accumulando ben 372 presenze.

La sua scelta di onorare il contratto in scadenza nel 2025 riflette il suo desiderio di aiutare la squadra a ritrovare la Serie A. Cresciuto nell’Atalanta e con esperienze precedenti in Serie B e C con Rimini e Sambenedettese, Consigli porta con sé una vasta esperienza e una mentalità resiliente, che potrebbero essere cruciali per il Sassuolo nella difficile sfida della prossima stagione in Serie B.

Questo tipo di lealtà è raro nel calcio moderno e sottolinea il legame speciale che Consigli ha sviluppato con il Sassuolo. La sua presenza in squadra, sia in campo che nello spogliatoio, sarà un elemento chiave per infondere sicurezza e stabilità, contribuendo alla ricostruzione del club dopo un momento difficile.