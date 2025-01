TMW: “Sampdoria, Depaoli sondato da Pisa e Monza”

Fabio Depaoli potrebbe salutare la Sampdoria durante la finestra invernale di calciomercato. Secondo TuttoMercatoWeb.com, infatti, il terzino classe 1997 sarebbe finito nel mirino del Pisa e del Monza. I due club avrebbero effettuato un sondaggio per comprendere i margini di fattibilità qualora fossero decise a intavolare una trattativa, con il giocatore legato attualmente ai blucerchiati con un contratto fino al 2028. Il terzino è apprezzato anche per la sua duttilità, in quanto potrebbe essere utilizzato anche a centrocampo

