Il Palermo non convince più, i rosanero si stanno inceppando in troppi passi falsi e il vantaggio dal Savoia è stato praticamente depauperato. Questo scrive “Tmw” sulla situazione in casa rosanero: “Oggi Pergolizzi traballa, rischia l’esonero e sarebbe strano il contrario. Un altro risultato negativo difficilmente gli verrebbe permesso. Ore, giorni di riflessione in casa rosanero. Se i risultati sono l’unico ed insindacabile giudice del calcio, la panchina di Rosario Pergolizzi non è più al sicuro”.