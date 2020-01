L’Inter è molto attiva nel mercato di gennaio, tanti i nomi che circolano per i nerazzurri che vogliono rinforzare l’organico in vista della seconda parte di stagione. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” il nome più caldo in entrata per il club milanese è quello di Cristian Eriksen, l’accordo con il giocatore è stato trovato sulla base di 7,5 milioni anni, adesso non resta che convincere il Tottenham a venderlo subito.