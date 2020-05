Dopo l’addio con Pergolizzi avvenuto nei giorni scorsi, la dirigenza del Palermo ha avviato la ricerca del tecnico che guiderà il club rosanero nella stagione del ritorno fra i Pro. In questi giorni si sono susseguiti diversi nomi, tra i quali l’ex tecnico del Trapani Roberto Boscaglia (alla guida dell’Entella), l’ex Catanzaro Gianluca Grassadonia e l’attuale allenatore della Juve Stabia Fabio Caserta. Come riporta “Gds.it”, nel novero dei tecnici presi in esame ci sarebbe anche Alessandro Calori. Il tecnico 54enne, è fermo dallo scorso anno dopo la fine dell’avventura sulla panchina della Ternana.