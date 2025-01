Tmw: “Palermo, Nedelcearu verso l’addio. Nikolaou resta”

Non sarà Dimitris Nikolaou a lasciare il Palermo in questa finestra di mercato, nonostante le sirene provenienti da Cipro. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, il club rosanero avrebbe infatti rifiutato l’offerta avanzata dal Pafos per il centrale arrivato dallo Spezia la scorsa estate e legato ai siciliani con un contratto fino al 2028.

A questo punto, potrebbe essere un altro il difensore destinato a lasciare il club: Ionuț Nedelcearu, classe 1996, arrivato nel 2022 dal Crotone. Il rumeno, che in questa stagione ha collezionato appena 10 presenze (68 complessive con la maglia rosanero), sarebbe finito nel mirino di alcuni club stranieri pronti a tentare l’assalto nei prossimi giorni.