Palermo, Lund: «Qui le emozioni sono moltiplicate. Atmosfera ai playoff è stata incredibile»

Kristoffer Lund, difensore del Palermo, ha condiviso la sua esperienza nel club in un’intervista con “Destination Calcio TV”. Lund ha descritto l’apprendimento del siciliano dai magazzinieri del club, notando come a volte la barriera linguistica possa essere una sfida nonostante la sua buona comprensione dell’italiano. Ha espresso come a Palermo le emozioni siano intense, specialmente allo stadio durante i playoff, dove il supporto dei tifosi è palpabile e l’atmosfera è elettrizzante, nonostante la pressione esterna di dover rispondere alle aspettative. Lund ha anche risposto a domande leggere sulle preferenze culinarie, esprimendo un apprezzamento per la pizza, la granita, i cannoli, il pesce spada e ha scelto Schillaci tra i giocatori nati a Palermo. Ha inoltre osservato che Palermo è molto più rumorosa rispetto alla Danimarca, evidenziando la differenza culturale anche negli spogliatoi.

«Parole in siciliano che ho imparato? Qui i nostri magazzinieri sono molto siciliani. Quindi il modo in cui parlano, a volte non li capisco, anche se la mia comprensione dell’italiano è molto buona. Ma potrei dire che ho imparato “Prendi le mie scairpe” (ride, ndr)».

«Qui a Palermo le emozioni sono moltiplicate. Allo stadio per esempio. Ci sono dei lati buoni e dei lati cattivi. Perché non si può mai avere tutto il bene senza qualcosa di male. L’atmosfera dei playoff per esempio quando abbiamo vinto 2-0 contro la Sampdoria, il supporto è stato incredibile. Con gli scooter i tifosi ci accompagnavano fino allo stadio. Ma allo stesso tempo abbiamo anche sperimentato la pressione dall’esterno e il fatto che tu debba vivere all’altezza delle aspettative quando non giochi come dovresti. Questa per me è solo una cosa buona e molto importante. Anche se a volte può essere difficile sono grato di essere qui».

Nel corso dell’intervista il giornalista ha posto delle domande botta e risposta al calciatore danese sul cibo e non solo.

Ecco le sue risposte:

«Città? Rispetto alla Danimarca qui è molto rumoroso, la gente parla molto forte. Anche nello spogliatoio»

Cibo? «Molto buono».

Arancine o pizza? «Pizza».

Gelato o granita? «Granita».

Cannoli o cassata? «Cannoli»

Pesce spada o baccalà? «Pesce spada».

Due giocatori nati a Palermo, Balotelli o Schillaci? «Schillaci»