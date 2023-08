Come si legge su “TMW” nelle prossime ore il Palermo dovrebbe formalizzare due uscite.

Il club rosanero ha trovato l’accordo con il SudTirol per il ritorno in biancorosso di Jeremie Broh, centrocampista classe ‘97 già in Alto Adige nella stagione 2021/22, e con il Monterosi per il trasferimento di Andrea Silipo, attaccante esterno classe 2001 che nella passata stagione ha vestito la maglia della Juve Stabia.