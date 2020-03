Damiano Tommasi, presidente dell’Aic, in queste ultime ore aveva annunciato la possibilità di uno sciopero dei calciatori per l’allarme Coronavirus. Secondo quanto riporta “TMW” non ci sarà questo sciopero, visto che ci sono alcuni giocatori che non sono d’accordo allo stop alle partite. La sensazione è che si aspetti il Consiglio Federeale proclamato dal presidente della Figc, Gabriele Gravina.