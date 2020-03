«Nessuno vuole contagi in Serie A per poi prendere provvedimenti, il mio è un appello anche ai calciatori, il mondo del calcio non può andare avanti. Si parla di un gioco fisico, la salute dovrebbe venire prima di qualsiasi altro interesse. Non condivido la scelta di giocare oggi, martedì ci sarà un Consiglio e vedremo cosa succederà per il futuro». Queste le parole del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, rilasciate ai microfoni di “Quelli che il Calcio” in merito all’emergenza Coronavirus legata alle partite di Serie A.