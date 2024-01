TMW: “Lecce-Como, c’era anche Venuti nell’operazione Strefezza. Le ultime”

Gabriel Strefezza è il grande colpo del Como per questa finestra di calciomercato. Il club lariano ha chiuso l’accordo col Lecce per l’acquisto del calciatore classe ’97.

L’esterno firmerà nei primi giorni della prossima settimana un contratto di tre anni e mezzo. L’offerta di 3.5 milioni di euro più altri 500mila euro di bonus facili da incassare porta l’affare a circa cinque milioni di euro. Negli ultimi giorni, il Como, aveva provato ad inserire anche Lorenzo Venuti. Il calciatore, attualmente al Lecce, è da diverse settimane nel mirino della società rosanero per rinforzare il reparto difensivo, nonostante l’arrivo negli ultimi giorni di Diakité. Il terzino, che il Lecce ha ingaggiato a parametro zero la scorsa estate e che fino a questo momento ha disputato una sola gara da titolare. Le due società non hanno però trovato l’accordo sulla valutazione del cartellino e a quel punto il Como ha deciso di chiudere solo per Strefezza, ormai a un passo dal trasferimento.